Лапин: военный путь - единственный вариант освободить Донбасс

Игорь Лапин: Нам стоит запретить гражданам других государств избирать и быть избранными на выборах в Украине. Фото: Reuters

Минский формат в Нагорном Карабахе за 30 лет не дал ничего. Политико-дипломатическим путем невозможно решить ни один локальный конфликт с участием России.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал юрист, ветеран русско-украинской войны Игорь Лапин.

"Она пытается впарить другому государству геморрой, чтобы контролировать его. На недавних выборах в Молдове абсолютное большинство жителей Приднестровья ехало голосовать за пророссийского кандидата Додона. Нам следует запретить гражданам других государств избирать и быть избранными на выборах в Украине", - считает эксперт.

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По его словам, военный путь - единственный вариант освободить Донбасс.

"Нужно усиливать вооруженные силы. Закрываем границы - никаких серых зон, только линия фронта. Оккупант несет ответственность за захваченные территории. Премьер Армении Никол Пашинян начал заигрывать с европейцами. Россия для наказания не помогла Армении в Нагорном Карабахе. Турция укрепила свои позиции. Все увидели, как работают ее беспилотники против тяжелой техники.

А мы строим дороги, дураки, когда надо - танки", - добавляет ветеран.

Полное интервью с Игорем Лапиным читайте в журнале "Країна" от 26 ноября.

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