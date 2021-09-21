Квартир и автомобилей на десятки миллионов - как живет семья главного эксперта страны

Автор: unian.ua Директор КНИИСЭ Александр Рувин и его семья пользуются дорогой недвижимостью и автомобилями, которые им не принадлежат

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин и его семья пользуются дорогой недвижимостью и автомобилями, которые им не принадлежат.

А также владеют имуществом, которое по стоимости расходится с официальными доходами. Об этом говорится в расследовании Леси Ивановой "Эксперт дьявола" для Bihus.Info.

Рувин с женой имеет в собственности две квартиры на 147 и 59 кв. м, один гараж, одно нежилое помещение на 152 кв. м, в котором жена держит салон. И две машины - Land Cruiser 2017 года выпуска и Toyota Сamry 2009-го, согласно последней декларации директора КНИИСЭ.

Живет Рувин в элитном клубном доме Regent Hill на Печерске, по наблюдению журналистов. Аренда квартиры здесь стоит от 100 тыс. грн за самую простую двухкомнатную - и до полумиллиона гривен в месяц за апартаменты с позолотой, лепниной, мрамором. Купить здесь недвижимость стоит не меньше €1 млн.

Жена Рувина Галина ездит на Range Rover стоимостью 4 млн грн, которого нет в декларации даже на правах пользования. Автомобиль записан на ООО "АБЗ-1" - асфальтобетонный завод, на котором работает Рувин. На жену главного эксперта записан ряд компаний, однако в налоговой, дивидендов из них она никогда не получала. Также женщина зарегистрирована как СПД, с чего декларирует прибыль. Вид деятельности - парикмахерские услуги. Речь идет о салоне красоты на окраине Киева.

Автор: bihus.info Галина Рувина ездит на Range Rover стоимостью 4 млн грн, которого нет в декларации

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Пасынок Рувина, Назар Шептицкий, имеет в собственности Range Rover стоимостью около 3,5 млн грн, и квартиру в ЖК "Французский квартал" более чем на 100 кв. м. Оформленный совладельцем ряда компаний, но дивидендов из них никогда не получал. Зарабатывает на розничной торговле, предпринимательство оформил в 2017 году. На какие средства в 2016-м приобрел квартиру ориентировочной стоимостью $150 тыс. - непонятно.

При этом, он там не живет. Его Range Rover регулярно утром выезжает, а в течение дня стоит во дворе ЖК "Липская башня", в правительственном квартале Киева. Благодаря видео из соцсетей Назара и объявлением об аренде в этом доме квартира была идентифицирована: это четырехкомнатная квартира на 250 кв. м с мраморными ванными, деревянной мебелью и двумя паркоместами. Стоимость аренды - $8 тыс./мес.

Также в последние годы Шептицкого замечали на автомобилях, записанных на посторонних людей, которые выписывали на него доверенности. Речь идет о Mercedes-Benz G 63 AMG 2013 года, два Toyota Land Cruiser 200 2016 и 2018 годов, а также Aston Martin DB9 2014-го. Ориентировочная совокупная стоимость автомобилей - 9 млн грн.

Автор: bihus.info Пасынка Александра Рувина, Назара Шептицкого, замечали на автомобилях, записанных на посторонних людей. В частности, на Mercedes-Benz G 63 AMG 2013 года выпуска

Сын Рувина, Сергей, несколько лет был оформлен как ЧП и совладелец нескольких компаний. Работает оперуполномоченным в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции. Живет в ЖК "Французский квартал", ездит на Mercedes-Benz S350L 2013 года с персональным водителем.

Сам Рувин заявил, что в Regent Hill квартиру никогда не имел и не арендовал, его якобы временно - на время ремонта - пустил пожить друг, имя которого Рувин называть отказался.

Относительно Range Rover, на котором передвигается жена - это якобы рабочая машина завода, где она работает, а сам Рувин на этом заводе якобы никогда не был.

Относительно состояния сына и пасынка Рувин заверил, что они финансово самостоятельны, имеют доходы с бизнеса и квартиру в "Французском квартале" якобы приобрели пополам за свой счет. При этом откуда эти средства взял сын - Рувину неизвестно. Отметим, что на момент приобретения указанной квартиры Сергею Рувину было 18. Его официальным доходом в то время была стипендия.

Александр Рувин возглавляет КНИИСЭ с 2011 года. В начале лета Министерство юстиции, которому подчинен Институт, попыталось уволить Рувин, однако не смогло. КНИИСЭ - одно из 27 экспертных учреждений Министерства юстиции, где проводят судебные экспертизы и экспертные исследования по самым разнообразным направлениям. За последние годы некоторые экспертизы вызвали публичные скандалы: попытка опознать подозреваемых в убийстве Павла Шеремета по походке, положительные выводы относительно обоснованности и законности формулы "Роттердам +", попытка Рувина отозвать экспертизу по делу экс-руководителя ГФС Романа Насирова и тому подобное.