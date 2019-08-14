"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде

13 августа на Морском вокзале в Одессе состоялся первый концерт Студии "Квартал 95" без участия Владимира Зеленского. Фото - Ракурс

13 августа в Одессе состоялся первый концерт "Квартала 95" без Владимира Зеленского. Его заменил на сцене комик Юрий Великий.

"Я бы слетал на Бали, говорят там хорошо", - говорит Евгений Кошевой в роли мера Киева Владимира Кличко.

"Ребята, какие Мальдивы, какие Бали. Вы же богатые люди, можете себе и Одессу позволить", - шутит в ответ Юрий Великий в образе президента Зеленского. С этого начался большой концерт "95-го квартала", передает "Радио Свобода".

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Во время концерта шутили и над Владимиром Зеленским, и над головой Офиса президента Андреем Богданом. В частности, обыграли как последний постоянно подсказывает главе государства.

"Нынешний президент вообще не по девочкам. Он сейчас в основном "по таможенникам, полиции, все такое", - шутят в шоу позже.

"Нинішній президент не по дівчатах взагалі..." – студія "Квартал 95" жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 13, 2019

"Досталось" и предыдущему президенту Петру Порошенко, и Юлии Тимошенко, и мэру Киева Владимиру Кличко.

В эфире концерт покажут на День Независимости.

Студия "Квартал 95" сообщала, что нашла комика, который будет играть президента Владимира Зеленского. Им стал Юрий Великий, который ранее был участником дуэта "Братья Шумахеры". В своих шоу он неоднократно пародировал как пятого президента Петра Порошенко, так и его предшественника Виктора Януковича, а также других украинских политиков.