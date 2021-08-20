"Кузница на Рыбацком" обвинила в манипуляциях и.о. директора ГБР

Предприятие "Кузница на Рыбацком", против руководства которого ведется расследование по поставкам Минобороны военных катеров, заявило о манипуляции со стороны руководства Государственного бюро расследований.

В заявлении на сайте "Кузницы" говорится, что в. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в эфире телеканала ДОМ "неоднократно откровенно манипулировал информацией о бронированных десантно-штурмовых катерах класса "Кентавр".

"Во-первых, когда заявил, что "сначала госзаказ должно было выполнять госпредприятие, но в итоге контракт был заключен с частным ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком"". Единственное госпредприятие, которое могло быть задействовано в проект - "Опытно-конструкторский центр кораблестроения" (город Николаев) не имеет мощностей для строительства катеров, и не могло выполнять госзаказ", - отметили в заявлении.

"Кузница" утверждает, что также была манипуляция в заявлении о том, что проект инициативно за свои средства разработало государственное конструкторское бюро, расположенное в Николаеве. По словам представителей предприятия, и.о. главы ГБР не сообщила, что так же свой проект за свои средства разработало ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком".

Также предприятие опровергло заявление Сухачова о том, что при проведении государственных испытаний у одного из кораблей было возгорания двигателя.

Завод также заявил, что в утверждении о несоответствии техническим мощностям, показателям и требованиям Минобороны Сухачев не назвал влияние на задержку фактов отказа поставщиков поставлять специализированное оборудование, и не назначение МО государственных испытаний более двух с половиной лет.

Предприятие считает эти заявления давлением и преследованием и предупреждает, что оставляет за собой право подать в суд против и.о. директора Государственного бюро расследования по манипуляции, которые наносят репутационный ущерб украинскому оборонному предприятию.

Напомним, 7 июля суд арестовал председателя правления "Кузницы на Рыбацком". Залог - 443 млн грн.

2 августа в Апелляционном суде Киева состоялось заседание по делу председателя правления завода "Кузница на Рыбацком" Валерия Шандры. Судьи изменили первую меру пресечения.

В результате суд постановил применить к Шандре такую ​​меру пресечения: арест или залог в размере 50 млн грн. Содержания под стражей продлили до 2 сентября.

2 июля следователи Держбюро расследований объявили подозрение трем бывшим должностным лицам Министерства обороны и председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбацком" в рамках расследования дела о закупке военной техники низкого качества. По информации следствия, государству был нанесен ущерб на более чем 475 млн грн.

Действия экс-чиновников Минобороны были квалифицированы как умышленное совершение военным служебным лицом в условиях особого периода действий, явно выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий, повлекшие тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 10 лет.

Действия председателя правления ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком"" Шандры квалифицировали как подстрекательство к преступлению.