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вторник, 21 декабря 2021 06:33

Курсирование транспорта под угрозой: в Украину суют погодный "сюрприз"

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Во вторник, 21 декабря, на территории Украины прогнозируют опасные метеявления.

Ожидаются гололедица, сообщила пресс-служба ДСНС.

Из-за непогоды объявили первый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - подчеркнули спасатели.

Автор: Патрульная полиция Киева
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Советы водителям и пешеходам во время гололеда

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Во вторник в Украине температура воздуха днем снизится до -3...9°С, в Сумской и Черниговской областях будет до -9...12°С. Выше будут градусы в южной части, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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