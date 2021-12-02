Курсирование транспорта под угрозой: в Украину суют опасные метеоявления

В пятницу, 3 декабря, в Украине прогнозируется опасные метеорологические явления.
Ожидаются вьюги и гололедица, сообщила пресс-служба ГСЧС.
"3 декабря ночью и утром в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях значительный снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
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Ухудшение погодных условий прогнозируется и в Карпатах. Из-за сильного снегопада завтра объявили второй уровень опасности, оранжевый.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. В Карпатах – местами к прекращению", – предупредили спасатели.
Декабрь в Украине начнется с холода, возможны небольшие осадки. Ночи будут морозными, а дни в большинстве своем со знаком "плюс", прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач.
На Святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное снижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.
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