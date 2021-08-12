Курение снижает уровень антител к Covid-19 после вакцинации - исследование

Курение может снизить уровень антител в организме. Фото: Укринформ

Японские ученые выяснили, что курение может снизить уровень антител в организме человека после вакцинации от коронавируса.

Для исследования были отобраны образцы крови 378 человек, опубликовали на портале препринтов medRxiv.

У 255 женщин и 123 мужчин взяли биоматериал через три месяца после прививки от Covid-19.

Всех участников вакцинировали препаратом Pfizer. Ученые сравнили образцы людей, которые курят, и добровольцев, никогда не употреблявших табачные изделия. Выяснилось, что концентрация антител в крови первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц. Также у пожилых добровольцев обнаружили самый низкий уровень IgG.

Иммунологи пришли к выводу, что отказ от курения может улучшить индивидуальную эффективность вакцины от коронавируса: те, кто отказался от вредной привычки, имеют более крепкий клеточный иммунитет.

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