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Кулеба похвалил турецкие беспилотники

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Кулеба похвалил турецкие беспилотники
Украина покупает беспилотники для защиты. Фото: "5 канал"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал турецкие беспилотники.

Сказал, что беспилотники очень хорошие. И Украина покупает их для защиты, сообщает Anadolu Agency.

"Беспилотники нужны для сдерживания России, чтобы Россия дважды подумала перед планированием любой эскалации или любого масштабного нападения на Украину", - заявил министр.

Кулеба добавил, что Турция не склонилась под давлением России.

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"Стратегически мы хотим сделать две вещи. Мы хотим, чтобы турецкие беспилотники были оснащены украинскими двигателями. И мы хотим локализовать производство беспилотников в Украине. Мы работаем с нашими турецкими партнерами над этим. Я думаю, что со временем все получится", - сказал Кулеба .

Украинская и турецкая стороны согласовывают договоренности по созданию совместного предприятия для производства в Украине дронов. ВСУ намерены приобрести до полсотни турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2.

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