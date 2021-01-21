Куда в Украине чаще всего едут поездом - Укрзализныця назвала направление

По маршруту Киев-Харьков украинцы чаще всего ездили в 2020 году. Фото: Укрзализныця

Более 16 млн пассажиров перевезла Укрзализныця в поездах 2020 года.

Самым популярным направлением стал Киев-Харьков, сообщила пресс-служба компании.

За прошлый год по этому маршруту следовали 712,7 тыс. пассажиров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему подорожают билеты на поезда и как сэкономить при покупке

2-е место по популярности стало сообщение Киев-Львов, туда и обратно перевезли 652,8 тыс. пассажиров. По маршруту Киев-Днепр и обратно перевезли 561,8 тыс. пассажиров; Киев-Винница и обратно - 472,6 тыс.; Киев-Одесса и обратно - 383,5 тыс.

Скоростные поезда "Интерсити" и "Интерсити+" транспортировали 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением среди этого вида поездов также стал маршрут Киев-Харьков.

2021 года в Украине будут курсировать 11 скоростных поездов "Интерсити" и "Интерсити+". Видеопрезентацию с маршрутами опубликовали во вторник на странице Укрзализници в Facebook.