Куда украинским беженцам обращаться за помощью с документами

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Оформление утраченных или просроченных документов за рубежом - это полномочия консульства страны.

Такие услуги предоставляются безотлагательно, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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В консульстве вы можете:

- продлить срок действия собственного загранпаспорта и для детей;

- внести сведения о детях младше 16 лет в паспорт одного из родителей;

- оформить свидетельство о подтверждении личности на случай, если у вас есть только внутренний паспорт старого образца, где отсутствуют записи латиницей;

- получить информационную поддержку.

Ссылки на информационные онлайн-карты стран, которые уже приняли больше всего украинцев: Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Молдова.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об условиях пребывания беженцев из Украины. ЕС выделил €500 млн в помощь украинским беженцам. Также они могут получить вид на жительство на территории стран Европейского Союза сроком на минимум год.