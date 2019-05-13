Куда летали украинские олигархи на майские праздники

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Среди пунктов назначения олигархов на майские праздники оказались Багамские острова, Бельгия. Некоторые из них скрыли свои путешествия, о чем свидетельствует сервис отслеживания полетов Flight Aware, сообщает УНН.

Самолет Falcon 7X с бортовым номером M-SCMG, по данным СМИ, принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову. По данным Flight Aware, самолет прибыл в Швейцарию из английского города Фарнборо. Перед этим он приземлялся в столице Багамских островов Нассау, а в Британию вылетал из Майами.

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Самолет Bombardier Global 6000 с бортовым номером G-XXRS, который, по информации jetleaks, принадлежит украинскому бизнесмену и народному депутату Константину Жеваго, 2 дня назад прилетел в аэропорт "Борисполь" из уютного итальянского города Бергамо. Перед этим борт побывал в Цюрихе (Швейцария), Ле Бурже (Франция) и Фарнборо (Англия).

Кроме того, самолет Bombardier Challenger 300 с бортовым номером M-CLAB, который, по данным jetleaks, принадлежит одному из самых богатых украинских бизнесменов Александру Ярославскому, 13 апреля прилетел из Лондона в Остенде (Бельгия) и пока пребывает там.

Некоторые самолеты, которые принадлежат украинским олигархам, трудно отследить из-за ограниченного владельцами доступа. В частности, через сервис Fight Aware невозможно отследить самолет Gulfstream G280 с бортовым номером VP-CVH. Он, по данным СМИ, принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику. И борт Bombardier BD-700 с бортовым номером M-GSKY, что связывают с нардепом Вадимом Новинским.

Жена новоизбранного президента Владимира Зеленского Елена 2013-го купила элитную квартиру в Ливадии менее чем за половину рыночной стоимости у бывшего нардепа и олигарха Александра Буряка. 3-комнатный пентхаус в жилом комплексе "Император" вблизи Ялты в оккупированном Крыму по соседству с Ливадийским дворцом на побережье Черного моря Зеленская приобрела за $163 893.