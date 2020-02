Куда чаще всего ездили украинцы в 2019-м

В 2019 году украинцы чаще путешествовали самолетом. В аэропортах зафиксировали 7,5 млн перелетов, что на 3,5 млн больше, чем в 2018-м.

Поток туристов вырос в Египет на 36%, Грузию на 23%, Турцию на 21%, сообщили в Государственной пограничной службе.

Количество украинских путешественников также выросло в Германию на 31%, в Италию на 26%, Грецию на 46%, Чехию на 38%, а в Португалию на 33%. Выбирать поездки в Европу украинцев побуждает безвизовый режим и появление дешевых авиабилетов.

Приход в Украине новой крупной авиакомпании Qatar Airways увеличил поток туристов и в этом направлении на 37%.

