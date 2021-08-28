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воскресенье, 29 августа 2021 10:10

Кто станет молодым открытием конкурса "Взгляд в будущее" 2021? Прогноз от FAVBET

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  FAVBET совместно с Ukrainian Fashion Week объявляет о начале коллаборации и делает прогноз на молодых дизайнеров. Фото: favbet
FAVBET совместно с Ukrainian Fashion Week объявляет о начале коллаборации и делает прогноз на молодых дизайнеров. Фото: favbet

Ukrainian Fashion Week - знаковое событие в области фэшн индустрии Украины. Основана 1997 г. и проводится дважды в год. Собирает вокруг себя известных дизайнеров Украины и мира. Каждый раз мероприятие посещают 15000 гостей.

FAVBET решил выйти за рамки спорта, но не изменяет себе и продолжает качать эмоции и страсть, которых не лишена и фэшн индустрия. Компания поддерживает молодых дизайнеров и выбирает победителей конкурса.

"Мы решили пойти по пути продуктовой интеграции - хотим внедрить наш продукт в контент UFW. На самом деле, это мировая практика. Международные компании с игровой индустрии традиционно прогнозируют победителей в конкурсах Евровидения, талант-шоу, онлайн-конкурсах. Мы тоже стараемся внедрить эту тенденцию на украинский рынок. Чтобы дать пользователю еще больше эмоций от игры и любимых шоу, ивентов" - рассказал креативный директор FAVBET Борис Цомая.

Подробнее о совместном проекте и можно узнать на сайте FAVBET.

В рамках UFW, более 20 лет, проходит конкурс молодых талантов "Взгляд в будущее". В нем принимают участие дизайнеры в возрасте до 28 лет, которые работают или учатся в сфере моды более трех лет. Жюри конкурса составляют известные украинские дизайнеры: Лилия Пустовит, Артем Климчук, Лилия Литковская, Юлия Паскаль, Владимир Подолян и другие. Победитель будет представлять Украину на International Young Designers Contest.

 

Эксперты FAVBET отдают предпочтение Ольге Гонтар. Ольга - художница костюмов в спектаклях "Orpheus UA", "Какая головушка, такая и разговорчик", "Крутень". Арт-резидентка на No Drama Charity Day с текстильными работами 2019, финалистка львовского этапа Взгляда в 2019 году.

На конкурсе Ольга представит коллекцию "Извержение", посвященную психологическому состоянию человека, попытке найти баланс между погружением во внутренний мир и стремлением души к празднику.

Немного ниже оценивают шансы на победу Алины Вовк и Анастасии Галушко. Алина участвовала в VI International Young Designer Contest 2020 New Fashion Zone. На конкурсе представит коллекцию "Harmony of paradox", разработанную на основе картин сюрреалиста Сальвадора Дали.

Анастасия занимала 1 место на конкурсе одного образа "Созвездие Каштан 2018" и конкурсе "Prime Art" 2020, 2 место на конкурсе "Печерские каштаны 2019", участвовала во 2-м этапе конкурса NFZ 2019 и втором этапе конкурса "Взгляд в будущее ". На конкурсе представит коллекцию "LITTLE HUNTER", посвященную приключениям в таинственной Чукотке.

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