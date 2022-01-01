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суббота, 01 января 2022 14:24

"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского

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&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
Чтобы увидеть настоящие эмоции президента, физиогномик советует посмотреть приветствие в ускоренном режиме. Тогда легче всего распознать скрытые жесты. Фото: www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сам не верит в то, что обещает. В новогоднем поздравлении ему трудно скрыть растерянность и беспокойство. Об этом Gazeta.ua рассказал киевский физиогномик Юрий Долгих.

"Наверное, новогоднее поздравление записывали в дни особого напряжения на Донбассе, – говорит физиогномик. – Президент пытается улыбаться, но заметно, что его в эти моменты что-то тревожит и огорчает. Когда человек озабочен, тонус мышц на лице снижен. В некоторых чертах читается недовольство, раздражение, усталость, злоба и угнетение".

Чтобы увидеть настоящие эмоции президента, советует посмотреть приветствие в ускоренном режиме. Тогда легче всего распознать скрытые жесты.

"Зеленский собирает за столом лучших украинцев, а сам ведет себя как гостеприимный хозяин. Приветствие несколько напоминало съемки очередного фильма с участием Зеленского-актера. Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – многое потерял. Потому что за речью наблюдался стрегегический план власти на следующий год: кому-то с барского плеча достанутся квартиры и вдвое выше зарплаты, а кому-то такое привычное "денег нет, но вы держитесь", - говорит физиогномик.

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По словам Юрия, если раньше президенты записывали новогодние обращения в одиночку, то Зеленский окружает себя массовкой уже не в первый раз.

"В прошлом году это были дети, теперь – лучшие представители нации, – рассказывает Юрий Долгих. – Этим хочет подчеркнуть собственный рейтинг, продемонстрировать, что вокруг него объединяются украинцы, что он сильный лидер. Морщит лоб и поднимает вверх брови, когда хвастается и обещает. Даже когда говорит о боли и стыде, не слышит за собой вины. Когда раздает обещания, говорит быстрее и много шутит. Напряжение выдают скулы, удивление — поднятые вверх брови. Выпячивает грудь вперед и поднимает руки выше, когда упоминает о своих заслугах и победах".

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Автор: Gazeta.ua
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