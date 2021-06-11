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суббота, 12 июня 2021 03:00

Кто сегодня празднует День Ангела и как оригинально поздравить существительных

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Кто сегодня празднует День Ангела и как оригинально поздравить существительных
Сегодня День Ангела празднуют Василий и Яков. Фото: pixabay.com

12 июня именины отмечают Василий и Яков. Поздравьте своих знакомых с Днем Ангела.

Gazeta.ua предлагает узнать значение и происхождение этих имен.

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Имя Василий возникло в Греции как форма имени Басилейос, которое через несколько веков превратилось в Василиос. С греческого имя Василий переводится как "царский", "королевский". Образование этого имени восходит к временам войн с Персией и означает "правитель", "царь Персии", "князь".

Имя Василий имеет множество аналогов в других христианских странах: Басиио (Испания), Бэзил (Англия), Ремни (Финляндия). Существует женский вариант имени Василий - Василиса. Переводятся как "царица".

Именем Василий родители называют мальчиков в православных и католических семьях в России, Украине и Греции.

Поздравления для Василия

Вася, именины наступили,

Что тебе они преподнесут?

Близкие всегда тебя любили,

Так пускай и дальше любят, ждут.

Пусть тебе везет в делах серьезных,

В несерьезных — тоже повезет,

Ты стремись всегда к вершинам звездным,

Счастье пусть за горизонтом ждет.

Имя Яков происходит от древнееврейского имени Иаков, что упоминалось в Библии. Если дословно переводить его на современный украинский, то получается "идущий следом". Библейский Иаков - близнец Исавы.

Имя Яков распространено во всех христианских странах, однако при переходе из языка в язык постоянно менялось его произношение. У англичан популярны такие варианты прочтения как Джейкоб и Джеймс, у итальянцев - Джакобе и Джакомо. В других странах можно встретить такие имена как Акоп, Якуб, Жако, Жак, Яго, Хайме и другие. Некоторые из них имеют и женские аналоги, например, Жаклин, Якоба или Жакоб.

В православной религиозной традиции, почитаются сподвижники Иисуса Иаков Старший и Яков Безгрешный. В этой статье дать взяты из православного календаря. Католикам следует читать статью об имени Джеймс.

Поздравления для Якова

Дорогой наш Яша, Яков,

Будь счастливым ты всегда,

Пусть тебя печаль и беды

Не коснутся никогда,

Поздравляем тебя, Яша,

Мы сейчас от всей души,

Становись ты лишь сильнее,

А стареть ты не спеши!

12 июня православная церковь чтит память преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского. Он жил в IV веке в Сирии и вел уединенный, аскетический образ жизни. Святой основал монастырь близ Константинополя.

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