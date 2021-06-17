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четверг, 17 июня 2021 14:47

Кто сегодня будет чувствовать себя лучше - медицинский прогноз астролога

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Кто сегодня будет чувствовать себя лучше - медицинский прогноз астролога
Изменение атмосферного давления будет вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Фото: pixabay.com

17 июня может возникать ощущение песка в глазах. Делайте успокаивающие компрессы на веки. Не лишайте себя полноценного отдыха. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Появятся симптомы дисбактериоза, - говорит астролог. - Позаботьтесь об обновлении микрофлоры кишечника. Еда хуже будет перевариваться. Хорошо пережевывайте ее. Больным с сердечной недостаточностью следует позаботиться о себе. Возможно резкое ухудшение самочувствия. Не садитесь за руль. Изменение атмосферного давления будет вызывать головную боль. Имейте при себе обезболивающее. Не засиживайтесь допоздна на работе. Лучшим самочувствием сегодня могут похвастаться Тельцы, Козероги и Весы".

Овен

Будет беспокоить насморк. Лечите простуду. Избегайте развития ринита и гайморита.

Телец

Ухудшается состояние больных радикулитом. Не игнорируйте боли в спине. Проконсультируйтесь с врачом. Силовые упражнения с большой нагрузкой на позвоночник лучше не делать.

Близнецы

Больные почувствуют улучшение. Состояние здоровья стабилизируется. Время начать реабилитацию.

Рак

Могут развиваться язвенные процессы на поверхности кожи. Старайтесь не травмировать ее. Уделите больше внимания личной гигиене.

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Лев

Повышается хрупкость зубной эмали. Не допускайте резкого изменения температуры блюд. Могут появиться трещины на поверхности зуба.

Дева

Могут возникать проблемы со сном. Не стоит использовать снотворное. Прогуляйтесь вечером. Откажитесь от просмотра боевиков.

Весы

Не переохлаждайте нижнюю часть тела. Не провоцируйте воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре.

Скорпион

Организм будет в состоянии неустойчивого равновесия. Воздержитесь от экстремальных нагрузок.

Стрелец

Особого ухода потребует проблемная кожа. Не удаляйте самостоятельно угри. Обратитесь к косметологу.

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Козерог

Хорошее время для начала занятий по плаванию. Особенно, если вы ищете способ борьбы с лишним весом. Бассейн - лучше всего.

Водолей

Не стоит принимать горячих ванн. Не помещайте солярий. Перегрев тела приведет к ухудшению самочувствия. Используйте лекарственные препараты растительного происхождения.

Рыбы

Уменьшайте нагрузку на печень. Больным дискинезией желчегонных путей стоит начать курс профилактического лечения.

Астрологиня предупредила, как и когда правильно начинать пляжный сезон.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
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