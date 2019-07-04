Кто приедет на саммит Украина-Евросоюз

На следующей неделе в Киеве состоится саммит Украина-Евросоюз. Фото: Ecodevelop

В Киеве 8 июля состоится саммит Украина-Евросоюз.

В ходе встречи планируется обсудить широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а особое внимание будет уделено проблематике безопасности и обороны. Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел.

"8 июля 2019 в Киеве состоится 21-й саммит Украина - ЕС - двустороннее мероприятие высокого политического уровня между Украиной и ЕС. Планируется, что нашу страну на саммите будет представлять Президент Украины Владимир Зеленский, сторону ЕС - президент Европейского Совета Дональд Туск, Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров с расширения Йоханнес Хан и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ", - говорится в заявлении МИД.

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Как отмечается, на саммите планируется принять совместное заявление и подписать пять финансовых сделок.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали пакет кандидатур на ключевые должности в Евросоюзе. В частности, саммит предлагает немецкого министра обороны Урсулу фон дер Ляен на пост главы Еврокомиссии. На должность высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности номинировали исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.