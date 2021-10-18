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понедельник, 18 октября 2021 03:01

Кто празднует День Ангела 18 октября: оригинальные поздравления для именинников

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Кто празднует День Ангела 18 октября: оригинальные поздравления для именинников
В народе этот день называли "Харитины - первое полотно". Фото: pinterest.com

Православная церковь 18 октября чтит память святой мученицы Харитины. Она пострадала за веру в Христа.

День Ангела сегодня празднуют Александр и Григорий.

Александр с греческого означает "защитник", "мужчина". Он всегда достигает цели, легко становится руководителем и лидером на работе. Это справедливые люди, которые отстаивают свои права. В общении с женщинами Александр внимательный и любит говорить комплименты.

Имя Григорий происходит из греческого языка от слова "григорио" и означает - "спать". Эти мужчины чувствительны и ранимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, однако пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

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Поздравления для именинников:

Именин в году твоих не мало, но я то знаю, сегодня точно твой день! Ангел рядом, он улыбается и обещает всегда быть с тобой. Не переставай в него верить и пусть молитва к нему сделает мир вокруг светлей!

***

Есть в году один прекрасный праздник, его свет поистине святой, а значение велико — это День Ангела. Я тебя поздравляю, желаю самого крепкого здоровья, и чтобы твой Ангел не отлетал от тебя ни на миг, чтобы оберегал и умножал твоё счастье. В силу пожеланий искренне верю и крепко тебя обнимаю!

***

Каждый человек в мире никогда не будет один, потому что у него есть тот, кто будет с ним всегда — Ангел Хранитель. Сегодня наступил праздник Вашего Ангела, Ваши именины. Я желаю Вам всего самого доброго и светлого. Пусть судьба радует приятными подарками, а небесная сила помогает в положенный час. С праздником!

***

Знаю, у каждого человека в мире
Есть покровитель небесный дорогой.
И нет сомнений в его особой силе,
Он всегда и всюду за тобой.

И сегодня праздник его светлый,
Одно имя у вас с ним на двоих.
Позволь поздравить в этот день заветный,
А желаю, чтобы каждый миг

Он был рядом и знаю, так и будет,
Без него на свете не прожить,
Ангелы всегда помогут людям,
Ты помолись ему и счастью точно быть!

***

На твои дорогие именины,
Не смогла испечь я каравай,
Но подготовила слова и не простые,
От души они ты так и знай.

Я желаю тебе любви и счастья,
В этот светлый праздник именин,
Чтобы мимо все беды и напасти,
И пусть Ангел крылышком своим

Бережёт, от злого закрывает,
И подчас укажет верный путь.
С Днём Ангела, он рядом, он летает,
Он твой защитник и в этом его суть!

***

Летит по небу Ангел белокрылый,
Летит и нежно касается души,
Сегодня праздник ты празднуешь красивый,
И в честь него прочти эти стихи.

Тебе дарю я эти пожелания,
Пусть Ангел рядом будет навсегда,
В минуты счастья, печали и отчаяния,
В любой момент, чтоб с самого утра

С тобой вставал и всюду ходил следом,
И помогал на жизненном пути,
Пусть освещает жизнь он белым светлом,
И помогает исполнять мечты!

Человек получает небесного ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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