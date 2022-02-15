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среда, 16 февраля 2022 03:01

Кто празднует день ангела 16 февраля – что скрывают их имена

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Кто празднует день ангела 16 февраля – что скрывают их имена
16 февраля в православном календаре – день памяти святых Симеона и Анны. Фото: pinterest.com

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Анна, Роман, Семен, Тимофей и Дмитрий.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором рассказываем о происхождении этого имени и характере людей, которые его носят.

Анна – очень распространенное имя в Украине. Женщины, которые его носят, добросердечны. Готовы помогать каждому, кто к ним обращается. Охотно поддерживают и мотивируют людей вокруг, умеют давать дельные и своевременные советы. Анны ответственные работницы. Ценят уважение коллег к себе. Могут отказываться от лучших работ, если нынешние довольны атмосферой в коллективе. Избегают неискренних, на их взгляд, людей. У Анны традиционные взгляды на семью. С желанием занимаются домашними делами.

Роман – с латинского означает "римский", "римлянин". Эти мужчины терпеть не могут однообразия, всегда стремятся к новым впечатлениям. Они легко влюбляются, часто меняют избранниц. Долго ищут идеальную жену, которая будет во всем удовлетворять. Роман будет примерным мужем и ответственным отцом.

Семен - с древнееврейского означает "услышанный Богом в молитве". Он добрый, мягкий и незлобивый, поможет в трудную минуту. Эти мужчины часто бывают одарены и талантливы. Они трудолюбивы и целеустремлены. Удачно построить карьеру могут как врачи, музыканты, инженеры, администраторы. Семен будет хорошим мужем, искусным хозяином и верным другом.

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Тимофей – владельцам этого имени присуще великое жизнелюбие. Это очень активные и веселые мужчины. Вместе с тем, Тимофеи не очень любят брать на себя ответственность и стараются избегать ситуаций, где нужно принимать быстрые решения. Тимофеи часто влюбляются в разных женщин. Женятся чаще всего уже в зрелом возрасте.

Дмитрий – происхождение имени связано с именем Деметры – богини земли и плодородия. Он капризен и непрост в общении. Упрямый и иногда может разозлиться, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчив, умен и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию этим мужчинам лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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