Кто почувствует себя счастливчиком в последний день июля - астролог

Вы полны сил и вдохновения. Не бойтесь браться за дела, которые ранее были не под силу. Фото: pixabay.com

31 июля будут болеть места бывших переломов и вывихов. Вы можете сильно реагировать на изменение погоды. Откажитесь от тонизирующих напитков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Осторожнее двигайтесь и берегитесь падения, - говорит астролог. – Кости могут легко ломаться. Не пора обращаться к мануальному терапевту. Не провоцируйте застойных явлений в организме. Следите за своевременным выводом жидкости. Могут беспокоить камни в мочегонных путях. Не начинайте курс физиотерапевтических процедур. Откажитесь от похода в сауну. Прогревание тела может навредить вам. Счастливчиками в эти дни себя почувствуют Раки, Скорпионы и Стрельцы. Вы полны сил и вдохновения. Не бойтесь браться за дела, которые ранее были не под силу. Сейчас успех в ваших руках".

Овен

Пересмотрите привычный режим дня. Дайте в эти выходные организму полноценно отдохнуть. Не засиживайтесь у телевизора допоздна.

Телец

Займитесь общим оздоровлением организма. Противопоказаны только закаливающие процедуры и голодание.

Близнецы

Повышается риск обострения невралгии. Резкие боли в сердце будут мешать свободно двигаться. Полезной будет теплая ванна.

Рак

Увеличиться количество заболеваний бронхитом. Трудно будет вылечить насморк. Не допускайте длительного переохлаждения.

Лев

Нельзя проходить физиотерапевтические процедуры. Остерегайтесь травм электрическим током. Больше двигайтесь пешком.

Дева

Остерегайтесь простуды и гриппа. Эти болезни дадут осложнения на сердце. Будет расти количество инфарктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета

Весы

Склонным к запорам следует внимательнее отнестись к своему питанию. Больше двигайтесь. Перед едой выпивайте стакан чистой воды.

Скорпион

Поддержите работу кроветворных органов. Позаботьтесь о полноценном питании. Откажитесь от черного чая.

Стрелец

Готовьте блюда из свежих продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Система пищеварения пострадает от некачественной пищи.

Козерог

Следите за регулярным выводом жидкости из организма. Не допускайте развития застойных явлений. Способствует выведению песка из мочегонных путей.

Водолей

Уменьшайте физическую нагрузку во время тренировок. Может открыться носовое кровотечение. Повышается ломкость кровеносных сосудов.

Рыбы

Не терпите молча боли в животе. Может обостриться аппендицит. Вовремя обратитесь к врачу.

Астролог дала прогноз на август. К ее предсказаниям стоит прислушаться.