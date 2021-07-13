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среда, 14 июля 2021 05:05

Кто имеет шанс закалить свой организм на год вперед - медицинский прогноз астролога

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Кто имеет шанс закалить свой организм на год вперед - медицинский прогноз астролога
Ходите босиком по росе, обливайтесь холодной водой. Фото: pixabay.com

14 июля полезным будет раздельное питание. Не смешивайте во время еды сладкое, жареное и фрукты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут возникать проблемы с памятью и длительной фиксацией внимания на работе, - говорит астролог. - Организм потребует отдыха. Не игнорируйте этого. Пейте больше воды, налегайте на персики, малину и молодую кукурузу. Больным вегето-сосудистой дистонией следует пройти очередной курс лечения. Обостряется обоняние. Находитесь подальше от источника едких запахов. Не используйте резкие духи. Утро этого дня будет особенно целительским. Ходите босиком по росе, обливайтесь холодной водой. Близнецы, Львы и Водолеи имеют шанс закалить свой организм на год вперед".

Овен

Не берите на себя дополнительной работы. Быстро наступать усталость. Может беспокоить головная боль.

Телец

Появление боли в горле свидетельствовать о начале развития воспалительного процесса. Приложите усилия для преодоления первых симптомов болезни.

Близнецы

Не стоит сдавать анализы крови и мочи. Полученные результаты не соответствуют объективной картине. Будут возникать проблемы с химическими реактивами.

Рак

Избегайте толпы. Не следует пытаться втиснуться в переполненный транспорт. Это может закончиться травмами.

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Лев

Уменьшайте нагрузку на спину. Особенно если раньше были травмы позвоночника. Неприятности могут повториться. Бодрствуйте во время тренировок.

Дева

Проводить любые операции не желательно. Обезболивающее будет действовать слабо. Может открыться сильное кровотечение.

Весы

Людям, пережившим инфаркт, не следует планировать напряженный график дня. Даже здоровым людям желательно поддержать работу сердца и меньше волноваться.

Скорпион

Ранее ложитесь спать. Глаза быстро уставать от работы с мелкими текстами и деталями. Позаботьтесь о полноценном освещения рабочего помещения.

Стрелец

Будет беспокоить проблемная кожа. Самостоятельно удалять угри и прыщи нельзя. Доверьтесь опытному косметологу.

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Козерог

Остерегайтесь пищевых отравлений. Проверяйте срок реализации купленных продуктов. Откажитесь от употребления консервов.

Водолей

Берегите от сквозняков уши и поперек. Напомнит о себе хронический аднексит. Трудно будут проходить критические дни у женщин.

Рыбы

Ускоряется процесс отложения солей в суставах. Начните утро с интенсивных упражнений. Больше пейте чистой воды в течение дня.

Астролог удивила прогнозом на неделю. Узнайте быстрее, что и кому предсказали звезды с 12 по 18 июля.

Автор: Gazeta.ua
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