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вторник, 26 января 2021 18:47

Кто чаще ищет работу - перспективы трудоустройства в Украине

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Кто чаще ищет работу - перспективы трудоустройства в Украине
Больше всего ищут работу в сфере продаж - 8%. Фото: pixabay.com

Работу в Украине чаще всего ищут студенты.

Категория "Начало карьеры, студенты" занимает первое место по количеству размещенных резюме, сообщили на портале grc.ua.

В частности, больше всего ищут работу в сфере продаж (8%), IT (7%), меньше всего - в сферах "Рабочий персонал" (0,4%) и "Добыча сырья" (1%).

Кроме того, большинство студентов хотят устроиться на полную занятость (85%), на частичную работу - 28%, проектной работой готовы заниматься 9%. Стажировку ищут 8% начинающих, волонтерскую работу - 2%.

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Полный рабочий день готовы работать 80% соискателей, а 27% не прочь работы с гибким графиком. Зато 34% из них не имеют опыта работы, а только 1% отмечает, что имеет опыт от 3 лет.

Навыки, чаще указывают в резюме: пользователь ПО, работа в команде, грамотная речь, владение Adobe Photoshop, МS PowerPoint, знание английского языка, организаторские навыки, знания HTML, CSS.

33% начинающих имеют возраст от 18 до 30 лет. Им готовы предложить работу в сфере продаж (34%), туризма (19%) и маркетинга (14%), меньше всего работодатели нуждаются в рабочем персонале (0,2%) и специалистах по добыче сырья (0,2%).

2020 года мировая экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест. Было сокращено 8,8% рабочего времени - 255 млн полных рабочих мест.

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