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среда, 03 февраля 2021 11:32

Кто будет соперниками и союзниками Байдена

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Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Джо Байден стал 46-м президентом США 20 января 2021 года. Фото: pravda.com

Как новый президент США Джо Байден будет формировать внешнюю политику и кто станет его соперниками и союзниками, - рассказал журналу "Країна" экономист, социолог Владислав Иноземцев.

"Многие вещи, сложившиеся во времена Трампа, останутся. Байден, хотя это кажется и не очень существенным, согласовал сохранение американского посольства в Иерусалиме. Ранее демократы не поддерживали эту идею.

Американские аналитики и новый госсекретарь говорят о соперничестве с Китаем. Во времена Трампа эта тема доминировала во внешней политике США. Так будет и с Байденом. Китайцев будут пытаться выжать из американских рынков. Тренды показывают, что в следующем году Мексика может стать крупнейшим торговым партнером Штатов. Этот сдвиг существенный. Китайцы затихли, и пытаются сделать "перезагрузку" отношений ", - говорит Иноземцев

А как будут развиваться отношения с Россией?

- Если читать российских либералов, то есть надежды, что давление на Кремль усилят. Я не уверен.

Почему?

- Во-первых, Байден хочет продолжения действия договора о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3, что ограничивает количество американской и российской стратегического ядерного оружия. Кремль это использует сполна.

Во-вторых, неизвестно насколько паритетными будут антикитайские и антироссийские направления внешней политики Вашингтона. Сейчас Россия не является для США экономической угрозой, торговля между странами невелика. Не могу сказать, что американцы согласились с нарушением прав человека в РФ, и их надежды на перемены в России уменьшились.

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В-третьих, в РФ нет возможности демократической смены власти на выборах, а Путин останется в Кремле после 2024 года. Поэтому я не уверен, что будет сильное давление.

В Москве говорят, что надо улучшать отношения с США. Но и этого не случится, потому что санкции против РФ - это еще и способ объяснения проблем России. Проблемы объясняются давлением Запада. А если "мир и дружба", то можно перейти к ситуации горбачевской перестройки, когда в стране было все плохо, а внешне - дружба.

Поэтому я ничего не жду ни от Москвы, ни от Вашингтона, кроме ритуальных политических фраз.

Полный текст интервью читайте в жhttps://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ukrayina-rozvivatimetsya-i-bez-yevropejskoyi-integraciyi-ale-ne-vikoristati-blizkosti-do-rinku-es-bulo-b-divno/1012110урнале "Країна"

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03
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