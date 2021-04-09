Кто будет чувствовать себя лучше всех - медицинский гороскоп на 9 апреля

От переутомления и недосыпания может появиться раздражительность и синяки под глазами. Фото: pixabay.com

9 апреля повысится репродуктивная способность. Используйте шанс забеременеть. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет тревожить боль в груди, - говорит астролог. - Не занимайтесь самолечением. Обратитесь к неврологу. Дайте ногам отдохнуть. Придется уменьшить физические нагрузки на колени. От переутомления и недосыпания может появиться раздражительность и синяки под глазами. Не начинайте нового курса инъекций. Уязвимыми будут сосуды. Лучше всего в этот день себя будут чувствовать Весы, Стрельцы и Водолеи".

Овен

Снижается работоспособность. Будут беспокоить боли в суставах. Напомнят о себе бывшие травмы. Больным артритом следует снизить физические нагрузки.

Телец

Возможны приступы стенокардии. Старайтесь как можно меньше волноваться. Особенно по пустякам.

Близнецы

Плановые хирургические операции лучше отложить. Есть высокая вероятность послеоперационных осложнений. Нельзя сдавать донорскую кровь.

Рак

Будут беспокоить боли в животе. Тем, кто страдает гастритом и другими воспалительными заболеваниями желудочно-кишечной системы, следует придерживаться соответствующей диеты.

Лев

Замедляется реакция на внешние раздражители. Будьте осторожны на дороге. Не делайте несколько дел одновременно. Будет много ошибок.

Дева

Помните об ограниченных возможностях организма. Не беритесь за дополнительную работу. Позаботьтесь о соблюдении здорового режима дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на середину весны: чем это время такое особенное для украинцев

Весы

Стимулируйте нормальный процесс обмена веществ в тканях тела. Занятия аэробикой помогут в этом.

Скорпион

Не засиживайтесь долго на одном месте. Быстро устанут мышцы. Старайтесь предупреждать застойные явления в тканях тела.

Стрелец

Гибкий позвоночник является залогом хорошего здоровья. Начните регулярные занятия. Возрастных ограничений для развития гибкости нет.

Козерог

Ухудшается перистальтика кишечника. Чаще будут возникать запоры. Перейдите на облегченное питание.

Водолей

Возможно появление симптомов анемии. Посоветуйтесь с врачом. Не медлите с началом лечения. Поддержите организм витаминами.

Рыбы

Появление одышки и быстрая утомляемость должны насторожить. Может повыситься уровень внутренней тревожности. Зайдите на консультацию к эндокринологу.

9 апреля выращивайте цветы. Пересаживайте растения. Астрологиня ошеломила прогнозом на этот день.