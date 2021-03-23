Кто будет чувствовать себя лучше других - астролог поразила прогнозом

Сил будет достаточно, чтобы достичь запланированного. Фото: pixabay.com

23 марта контролируйте аппетит. Откажитесь от пирожных и перекусов между приемами пищи. Быстро будет набираться лишний вес. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ухудшается отток крови из вен, - говорит астролог. - Возможны отеки из-за большой нагрузки на ноги. Отдыхайте, подняв ноги на стул. Будут беспокоить застарелые травмы суставов. Больные ревматизмом будут чувствовать себя хуже. Двигайтесь не спеша. Операции на гортани лучше отложить. Плохо будет действовать обезболивающие. Лекарства могут давать побочные эффекты. Стрельцы, Львы и Весы будут чувствовать себя лучше других. Сил будет достаточно, чтобы достичь запланированного".

Овен

Ваш нос будет чувствительным к резким запахам. Избегайте пассивного курения. Оно будет вызывать головокружение. Зато ароматерапия даст заметный эффект.

Телец

Остерегайтесь травм конечностей. Не поднимайте тяжелого. Необычное движение может вызвать вывих суставов.

Близнецы

Берегитесь сквозняков. Особенно если недавно вы перенесли простуду. Может вновь появиться насморк.

Рак

Глаза будут быстро уставать от работы за монитором. Может возникать ощущение песка в глазах. Подбирать в этот день линзы не стоит.

Лев

Эмоциональные напряжения будет вызывать спазмы сосудов головного мозга. Будут беспокоить приступы головной боли. Имейте при себе обезболивающее.

Дева

Обострится тонзиллит. Самое время заняться его лечением. Берегите голосовые связки. Длительное время находиться в прохладной воде не следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее

Весы

Повышается плодовитость организма. Пользуйтесь противозачаточными средствами. В этот день вы легко можете забеременеть.

Скорпион

Дыхательная система потребует внимания. Провоцируйте выделение мокроты из бронхов. Расправляйте легкие во время движения. Перед сном прогуляйтесь по парку.

Стрелец

Начните день с гимнастики для глаз. В случае необходимости посетите окулиста. Лечение органов зрения пройдет удачно.

Козерог

Больные вегето-сосудистой дистонией будут чувствовать себя плохо. Ухудшится капиллярное кровоснабжение. Начните утро с тонизирующих водных процедур.

Водолей

Начинать новый курс лечения хронических заболеваний не следует. Слишком уязвима в этот день печень. Пейте только воду и соки.

Рыбы

Не терпите зубную боль. Проблема может оказаться серьезной. Вовремя обратитесь к стоматологу. А плановый визит к врачу стоит отложить до конца недели.

23 марта заработок не будут соответствовать вашим ожиданиям. Срочный ремонт техники займет много денег. Астролог назвала знаки-счастливчики.