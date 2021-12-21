КСУ признал конституционным запрет российских фильмов и сериалов

Протест под КСУ / Getty Images

Конституционный суд принял решение о конституционности запрета показа российских фильмов и сериалов

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Также суд признал конституционным составление перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В 2015 году Верховная Рада запретила трансляцию фильмов и сериалов, созданных в России после 1991 года. С иском к КСУ по поводу конституционности такого ограничения обратились в 2018 году 47 депутатов.

США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого.