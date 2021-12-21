КСУ признал конституционным запрет российских фильмов и сериалов

Конституционный суд принял решение о конституционности запрета показа российских фильмов и сериалов
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Также суд признал конституционным составление перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
В 2015 году Верховная Рада запретила трансляцию фильмов и сериалов, созданных в России после 1991 года. С иском к КСУ по поводу конституционности такого ограничения обратились в 2018 году 47 депутатов.
США ввели санкции против бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
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