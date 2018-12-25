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вторник, 25 декабря 2018 14:14

Крымский суд оставил под стражей украинских моряков

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Крымский суд оставил под стражей украинских моряков
Крымский суд оставил украинских моряков под стражей

"Верховный суд" Крыма отказал в апелляционных жалобах мичману Андрею Шевченко, старшего матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко и капитану третьего ранга Владимиру Лесному.

Защита Лесного делала упор на то, что произошел "вооруженный конфликт между представителями двух регулярных армий", что означает дальнейшее содержание военного под стражей нарушением нормы Женевской конвенции. Также был проигнорирован аргумент, что моряк имеет долю в квартире родителей в Ялте.

После заседания " суда " Лесной сообщил адвокату, что ему ничего не требуется , так как волонтеры помогли с одеждой и обувью, а также попросил адвоката поздравить его родных с Новым годом.

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"Суд" отказал в апелляции мичману Андрею Шевченко, при этом сократил срок его содержания под стражей в сутки.

ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

espreso.tv
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