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четверг, 01 августа 2019 19:00

Крымский мост вызвал массовый мор медуз: в сети опубликовали доказательства

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Крымский мост вызвал массовый мор медуз: в сети опубликовали доказательства
В сети рассказали о массовом море медуз в Азовском море. Фото: Twitter

В Азовском море массово гибнут медузы.

Об этом сообщила в Facebook пользовательница Богдана Чернявская и опубликовала соответствующие фото.

"Как вы понимаете это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Вероятными причинами всего этого является строительство Керченского моста, выбросы, осолонение, глобальное потепление также влияет ... Помните, эту планету мы арендуем у своих детей. А пляж закрыт. Купаться опасно ", - рассказала Богдана.

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В то же время блогер RoksolanaToday&Крым25% сообщил, что подобная ситуация наблюдается и в Крыму. Так в селе Мысовое, что расположено на берегу Азовского моря, также массово гибнут медузы.

"Экологию нарушили мостом своим", - прокомментировал блогер.

Жители Крыма жалуются на плохое качество воды и засоления почвы. Люди бегут на материковую часть Украины или в Россию. Воду в населенных пунктах дают по часам, а в колодцах она становится соленой.

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