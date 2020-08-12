Крымские оккупанты штрафуют за пересечение КПВВ с украинским паспортом

В Крыму штрафуют за пересечение контрольных пунктов с украинским паспортом. Фото: dpsu.gov.ua

С июля российские пограничники начали штрафовать жителей Крыма за попытку пересечения контрольных пунктов въезда-выезда по паспорту гражданина Украины.

Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы, передает УНН.

В ФСБ утверждают, что украинский паспорт для въезда/выезда на полуостров для жителей Крыма уже недействителен. Теперь от них требуют исключительно паспорт гражданина Российской Федерации, выданный в Крыму в нарушение международных норм. Такие действия пограничников фактически продолжают политику навязывания гражданства РФ крымским жителям.

Кроме того, жителям Крыма теперь официально вручают сообщение о том, что они могут покинуть полуостров и вернуться обратно лишь раз. Ранее подобное сообщение делали устно. В попытке повторного выезда из Крыма им будет отказано до завершения карантинных ограничений, которые по сути являются формальными, ведь в аэропортах полуострова ежедневно садятся самолеты с наиболее инфицированных регионов РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При каких условиях позволяют пересечь границу с оккупированным Крымом

9 августа на переходе с оккупированным Крымом "Армянск - Каланчак" со стороны полуострова собрались около 300 человек. Из-за решения Кабинета министров о временном запрете на въезд и выезд они хотели как можно быстрее выехать на материковую Украину.