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Крымчанка рассказала о состоянии Бакальской косы

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Крымчанка рассказала о состоянии Бакальской косы
15 гектаров Бакальской косы ушли под воду

Добыча песка в районе Бакальской косы в Раздольненском районе приводит к разрушению берега.

Об этом пишут "Крым.Реалии" со ссылкой на местную жительницу.

"Если два месяца назад статистика свидетельствовала, что общая площадь уменьшилась на 8 гектаров, то сейчас это уже 14 с половиной, а то и все 15 гектаров, ушедших под воду. Это часть уникальных пляжей. Особенно печально выглядят пляж села Стерегущий. Там вонь невозможно дышать, гниют водоросли, берег уже катастрофически не пригоден для отдыха. Если раньше можно было выбрать участок подальше от деревни, то сейчас это уже невозможно. Мы привыкли, что у нас вода чистая, прозрачная, что это место отдыха и лечения для детей, мам, всех отдыхающих. И вдруг мы превраотилось в помойную яму просто", - рассказала крымчанка.

Она добавила, что в последнее время российские власти Крыма обратили внимание на жалобы жителей по поводу разрушения косы.

"Сейчас ответственность по Минэкологии Крыма, заказали проведение исследования - они не связывают это с добычей песка, ставят под сомнение, им нужна экспертиза ученых, именно добыча песка разрушает Бакальскую косу. После получения результатов этой экспертизы, возможно, рассмотрят вариант приостановления или прекращения лицензии. Мы на это очень надеемся, потому что время идет, а коса все уменьшается и уменьшается в размерах ", - добавила местная жительница.

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Бакальская коса находится на северо-западе Крымского полуострова. Коса на летний сезон является одним из мест отдыха.

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