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суббота, 29 июня 2019 20:23

"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине

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&quot;Крым на повестке дня. Но не на первом месте&quot; - экс-посол США в Украине
Экс-посол США в Киеве Джон Хербст: Крым на повестке дня. Но дело в том, что он не занимает там первое место Фото: zik.ua

Возвращение Крыма возможно лишь после окончания войны в Донбассе.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал бывший американский посол в Киеве Джон Хербст.

"Крым на повестке дня. Но дело в том, что он не занимает там первое место. Оно у войны на Донбассе. Украина хотела бы настоящее перемирие, но его нет. Хочет вернуть под свой контроль те территории, которые сейчас оккупировала Россия. Война скорее проблема для Путина, чем для Зеленского. Ибо Путин пытается скрыть свою руку в ней. К тому же его народ не хочет воевать с Украиной. Неоднократно Левада-центр делали об этом опросы. И каждый раз они показывают, что 65-70 процентов против. Поэтому Путин скрывает участие своих тысяч офицеров в войне. Жертвы для него - есть большая политическая проблема. Потому возникает вопрос, как их объяснять. В Украине жертвы - это беда. Но люди понимают, что воюют за свою страну против агрессора ", - говорит Джон Хербст.

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"Сначала надо справиться с Донбассом. Украинская позиция не меняется, также твердая американская позиция по Крыму. Такая же и у Европы. Когда-то мы справимся и с Крымом. Надо помнить, что лет 40 назад тоже было мало перспектив на освобождение Прибалтики. Сегодня это независимые страны, на месте, где был Советский Союз ", - говорит экс-посол.

Полное интервью Джона Хербста читайте в 25-м номере журнала "Країна" за 27 июня.

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Дата
29
июня

"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

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