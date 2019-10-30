Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины

Прекращает работу Прилуцкая фабрика. Фото: konkurent.in.ua

Вначале октября Верховная Рада Украины приняла закон №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Он должен быть экономически выгодным, однако вместе с будущими поправками спровоцировал прекращение работы крупнейшей табачной фабрики Украины British American Tobaccо.

Почему так произошло и что угрожает экономике государства, журналисту Gazeta.ua рассказал эксперт по экономике Андрей Новак.

"Украина приняла на себя обязательства перед ЕС выровнять цены на табачную продукцию и алкоголь. Но это выравнивание должно быть поэтапным, для чего правительство создавало 5-летний план повышения акцизов. Табачные фабрики также подстраивались и разрабатывали собственные бизнес-планы. И теперь, когда правительство хочет поднять акцизы в высоких темпах, чем было предусмотрено, это вызвало негативную реакцию производителей ", - отметил Андрей Новак.

По словам эксперта, акциз - весомая доля в конечной цене, поэтому и если его повышать слишком быстро, большинство компаний сразу становятся неприбыльными или даже убыточными.

Также он добавил, что в соотношении с уровнем доходов украинцев, табак и алкоголь сейчас и так уже слишком дороги. Табачные компании это понимают, поэтому уже заявили о намерении закрыть свои фабрики в Украине. А это не только потеря рабочих мест, но и весомых налоговых поступлений в бюджет страны.

Сейчас компании и правительство ищут компромисс, который устроит всех участников переговоров.

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На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики была проголосована поправка в законопроект, которая полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли.