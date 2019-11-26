"Кровью смывали вину" - силовиков, что разгоняли Майдан, отправляли на фронт, а их преступления не расследовали

Александр Кочетков: Сейчас свидетели забыли важные для следствия детали. Орудие преступления лежат где-то на дне Днепра, а исполнители убежали в Россию или на Донбасс. Кто-то - в роли ополченцев, а кто-то - как боец Вооруженных сил Украины. Фото: ВВС

В Государственном бюро расследований создали подразделение по делам Майдана. Но качественно могли расследовать в первые месяцы после избиения и расстрелов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Преступники тогда еще не успели скрыть вещественные доказательства. А после шести лет не может быть никакого реального расследования. Свидетели забыли важные для следствия детали. Орудие преступления лежат где-то на дне Днепра, а исполнители убежали в Россию или на Донбасс. Кто-то - в роли ополченцев, а кто-то - как боец ​​Вооруженных сил Украины. Вряд ли мы сможем найти ответ на главный вопрос - кто отдавал приказ убивать людей", - считает эксперт.

Говорят, раньше не расследовали, потому что не было политической воли. Эта фраза - ширма, говорит Александр Кочетков.

"В начале российской агрессии в Донбассе и аннексии Крыма Украина не имела армии. Могли распоряжаться пятью тысячами воинов. В них не было ни опыта, ни техники. Каждый, кто умел обращаться с оружием, был на вес золота. Часть беркутовцев и других силовиков, что разгоняли Майдан, отправили воевать. Так установилась неписанная договоренность, что они кровью смоют вину. Это была фактическая амнистия", - объясняет политолог.

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По его словам, во время оранжевой революции штаб протеста тоже частично был в Доме профсоюзов. На тех заседаниях время от времени звучала мысль, что революции нужны жертвы, мученики.

"Мол, без этого она не победит. Это не значит, что Порошенко или кто-то другой были заказчиками расстрела на Институтской. Но есть подозрение, что следствие могло выйти на след тех, кто занял должности после 2014-го. Между Турчиновым и Клюевым во время Майдана был разговор. Первый после избиения студентов сказал, что на улицах Киева теперь будет настоящая война. Потому что протестующие имели охотничье оружие. Приказы стрелять были с обеих сторон. Поэтому власти решили похоронить следствие. Ибо оно могло выйти на ее след". - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.