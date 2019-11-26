"Кровью смывали вину" - силовиков, что разгоняли Майдан, отправляли на фронт, а их преступления не расследовали

 
Ексклюзивы
1/5
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 873
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 666
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 936
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 10098
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1593
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 999
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 936
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6228
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2700
Фото
Все фото
5
5
4
6
4
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
С ООС снова пришел борт с ранеными. Нужна кровь и лекарства
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
В массовке платят $ 20-30 в день - украинец рассказал о работе актером в Колумбии
Во Львове выпал первый снег
Во Львове выпал первый снег
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
Украинка рассказала об опыте обучения и жизни во Франции
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
В Украине появились потомки животных, которые вымерли 400 лет назад
Видео
Все видео
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Показали трейлер патриотической украинской комедии "Наши котики"
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
"Дышим и пар идет, обогреватель не спасает" - семья ветеранов живет в металлическом гараже
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6228
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2700
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 747
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 20:23

"Кровью смывали вину" - силовиков, что разгоняли Майдан, отправляли на фронт, а их преступления не расследовали

  Комментировать
&quot;Кровью смывали вину&quot; - силовиков, что разгоняли Майдан, отправляли на фронт, а их преступления не расследовали
Александр Кочетков: Сейчас свидетели забыли важные для следствия детали. Орудие преступления лежат где-то на дне Днепра, а исполнители убежали в Россию или на Донбасс. Кто-то - в роли ополченцев, а кто-то - как боец Вооруженных сил Украины. Фото: ВВС

В Государственном бюро расследований создали подразделение по делам Майдана. Но качественно могли расследовать в первые месяцы после избиения и расстрелов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Александр Кочетков.

"Преступники тогда еще не успели скрыть вещественные доказательства. А после шести лет не может быть никакого реального расследования. Свидетели забыли важные для следствия детали. Орудие преступления лежат где-то на дне Днепра, а исполнители убежали в Россию или на Донбасс. Кто-то - в роли ополченцев, а кто-то - как боец ​​Вооруженных сил Украины. Вряд ли мы сможем найти ответ на главный вопрос - кто отдавал приказ убивать людей", - считает эксперт.

Говорят, раньше не расследовали, потому что не было политической воли. Эта фраза - ширма, говорит Александр Кочетков.

"В начале российской агрессии в Донбассе и аннексии Крыма Украина не имела армии. Могли распоряжаться пятью тысячами воинов. В них не было ни опыта, ни техники. Каждый, кто умел обращаться с оружием, был на вес золота. Часть беркутовцев и других силовиков, что разгоняли Майдан, отправили воевать. Так установилась неписанная договоренность, что они кровью смоют вину. Это была фактическая амнистия", - объясняет политолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль пытается давить на Нафтогаз через президента Зеленского - эксперт

По его словам, во время оранжевой революции штаб протеста тоже частично был в Доме профсоюзов. На тех заседаниях время от времени звучала мысль, что революции нужны жертвы, мученики.

"Мол, без этого она не победит. Это не значит, что Порошенко или кто-то другой были заказчиками расстрела на Институтской. Но есть подозрение, что следствие могло выйти на след тех, кто занял должности после 2014-го. Между Турчиновым и Клюевым во время Майдана был разговор. Первый после избиения студентов сказал, что на улицах Киева теперь будет настоящая война. Потому что протестующие имели охотничье оружие. Приказы стрелять были с обеих сторон. Поэтому власти решили похоронить следствие. Ибо оно могло выйти на ее след". - добавляет политолог.

Полное интервью с Александром Кочетковым читайте в журнале "Країна" от 28 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Кровью смывали вину" - силовиков, что разгоняли Майдан, отправляли на фронт, а их преступления не расследовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла

Ограничили права коренных народов

Украинских политиков подчинили Москве

Объявили военное положение

Минеральную воду на Кавказе открыли херсонские солдаты

В день Ивана Златоуста молятся о наказании взяточников

Самое читаемое
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 19899
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 19629
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 14589
Просят опознать труп после ДТП (18+)
Просят опознать труп после ДТП (18+) Просмотров: 6561
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
На Одесской трассе столкнулись 10 машин и автобус: первые подробности и фото
4
 1 Просмотров: 6552
Общество
Глава СБУ рассказал о реформах
Глава СБУ рассказал о реформах Просмотров: 171
Дом-"монстр" на Подоле может упасть в метро
Дом-"монстр" на Подоле может упасть в метро Просмотров: 882
Дело таможенников: НАБУ задержало 10 человек
Дело таможенников: НАБУ задержало 10 человек Просмотров: 765
Сенцову вручили премию Сахарова
Сенцову вручили премию Сахарова Просмотров: 270
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут 2 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
4
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
2
Состояние Николая Кулебы и его сыновей: первая информация от врачей
Голосов: 47133
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua