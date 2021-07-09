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суббота, 10 июля 2021 10:05

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

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&quot;Кровавые разборки хамов&quot; - мэр покатал на капоте депутата
Мэр, убегая от людей, сбил депутата. Фото: скриншот с видео

10 июля 2015 года мэр Полтавы Александр Мамай на собственном авто сбил городского депутата Александара Шамота и нескольких активистов. Это произошло под стенами горсовета.

В тот день полтавчане собрали на акцию протеста. Требовали снизить тарифы на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте. Мамай, пытаясь отгородиться от митингующих, закрылся в кабинете. Общество и депутаты заблокировали комнату с главой Полтавы, хотели выбить дверь.

Через время мэр сам вышел и пытался убежать. Сел в свой Volkswagen. Приказал водителю вывезти его от горсовета. Нардеп Сергей Каплин взялся вытаскивать Мамая из машины. Тот смеялся. Параллельно люди загораживали собой выезд со двора. Александр Федорович пересел на водительское кресло и начал кружить двором. По дороге сбил трех человек. Протянул на капоте Шамота. В результате чиновник имел разорванную одежду, поврежденную левую руку, из ран текла кровь. Помощи у медиков также попросили мужчины 66 и 76 лет и 48-летняя женщина.

"Мамай совершил покушение на убийство, потому что когда я стоял напротив машины - несколько раз нажал на педаль газа", - заявил Шамота.

Люди окружили авто и плевали в него со всех сторон. За 10 мин. прибыли следственно-оперативная группа Октябрьского райотдела милиции и сотрудники Госавтоинспекции. Мэр свою вину отрицал.

"Я собирался ехать на обеденный перерыв. Автомобилю не давали пути, Каплин задержал меня и ударил, тогда я понял, что моей жизни угрожает опасность, начал ехать. Я был в состоянии аффекта и не сразу понял, что происходит", - рассказал Мамай. Его забрали на осмотр в наркодиспансер. На месте происшествия начали работать криминалисты.

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На случай отреагировал даже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Приказал разобраться в ситуации, обвинил и Мамая, и Каплина.

"То, что произошло в Полтаве, - стыдно и недопустимо. Если это станет прецедентом для других населенных пунктов, мы можем получить не местные выборы, а кровавые разборки хамов. Мамай и Каплин по своей одиозности одного ранжира. Поэтому для меня драка в Полтаве - это не столько соревнование между популистами и бюрократами, сколько стыдоба и прямая аналогия застарелого конфликта между голубыми и проститутками за право стоять на окружной дороге", - заявил Аваков.

Однако прокуратура закрыла дело, потому что в действиях мэра не нашли уголовного преступления.

Это не единственный скандал, в который "влип" Александр Мамай на посту главы Полтавы. Именно при его каденции начался процесс хаотичной застройки исторической части города. Кроме того, неоднократно публично демонстрировал свои украинофобские взгляды. Несколько лет блокировал в городе установку памятника Ивану Мазепе, поскольку считает его предателем. Часто говорил о своей любви к Советскому Союзу и даже пел гимн СССР на сессии городского совета.

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Дата
10
июля

"Кровавые разборки хамов" - мэр покатал на капоте депутата

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