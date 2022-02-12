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суббота, 12 февраля 2022 12:37

Критически важно сохранять спокойствие - МИД обратилось к украинцам

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Критически важно сохранять спокойствие - МИД обратилось к украинцам
Украинские дипломаты постоянно в связи с партнерами. Фото: mfa.gov.ua

"Критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать действий, расшатывающих стабильность и сеющих панику".

В частности, вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы дать отпор любым посягательствам, такое заявление в Министерстве иностранных дел Украины.

Также в заявлении говорится, что благодаря принятым решениям и поддержке иностранных партнеров, "Украина дополнительно укрепила возможности для защиты безопасности государства и украинских граждан".

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"Комплексный пакет сдерживания России, предложенный Украиной в ноябре 2021 года, стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля и сейчас наше государство имеет сильную позицию благодаря скоординированным дипломатическим контактам на всех уровнях, завершению подготовки в США и ЕС жестких санкций, поставкам оружия и предоставления. помощи", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, украинские дипломаты постоянно находятся на связи со всеми ключевыми партнерами и оперативно получают необходимую информацию о безопасности.

"Мы продолжаем работать для снижения напряжения и мобилизации конкретной поддержки международных партнеров с целью удержания России в русле дипломатического диалога", - подытожили в МИД.

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти уже 16 февраля.

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