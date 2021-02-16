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вторник, 16 февраля 2021 23:49

Криклий анонсировал строительство нового аэропорта в Днепре

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Криклий анонсировал строительство нового аэропорта в Днепре
Аэропорт в Днепре будут строить три года. Фото: 34.ua

Мининфраструктуры заключило договор с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродрома в Днепре. В аукционе приняли участие семь компаний, в том числе две иностранные.

"По результатам открытой процедуры сумма контракта составила 3,95 млрд грн., что на 30% меньше ожидаемой стоимости в 5,7 млрд грн", сообщил глава министерства Владислав Криклий.

На новом аэродроме планируют построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км. Она будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, что позволит принимать воздушные суда кодовой буквы "Е", в том числе Boeing-777.

До завершения нового комплекса будет бесперебойно работать нынешний аэропорт.

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"Строительные работы терминального комплекса, которые осуществляет "НС-Днепр" (представитель группы DCH) уже начались", - анонсировал глава Мининфраструктуры.

Он напомнил, что в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн, которые необходимы для строительных работ. Всего строительство продлится около 3 лет.

Ранее мэр города Борис Филатов сказал, что проект строительства в аэропорту власть закрывает. Криклий такие высказывания назвал "дезинформацией и спекуляцией перед местными выборами".

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