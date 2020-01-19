Крещение удивляет погодой: синоптики дали прогноз по всей Украине

На Крещение в Украине будет облачная, но прохладная погода Фото: konkurent.in.ua

Погода на Водохреще буде прохолодною. 19 січня температура вдень коливатиметься від 0 до +4 градусів, а вночі знизиться до -5.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За даними українських синоптиків, у неділю на всій території країни варто очікувати спокійної, малохмарної, але прохолодної погоди.

Температура повітря у центральних, східних, північних та західних областях вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів. На заході та півдні подекуди температура підніметься до +1...+4 градусів.

Вночі термометри у центральних, південних та східних областях покажуть від -1 до -4 градусів. На заході та півночі прогнозують заморозки до -3...-5 градусів.

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У столиці сьогодні також буде малохмарно та прохолодно. Вдень термометри киян покажуть від 0 до +2 градусів. Вночі синоптики попереджають про похолодання до -2...-4 градусів. Очікується невеликий південний вітер, 3-8 м/с.

Погода в Україні до кінця січня залишиться без змін. До 20 січня в Україні переважатиме погода без опадів. Її визначає поле підвищеного тиску. Вночі та вранці очікуються тумани. Ночами буде підмерзати: температура вночі – від 0 до 5 градусів морозу, у Карпатах та Прикарпатті – до мінус 6–11 градусів. Вдень – близько нуля або слабкий плюс.