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суббота, 09 ноября 2019 21:31

Кремль сфабриковал дело против украинца Мазура - Аваков

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Кремль сфабриковал дело против украинца Мазура - Аваков
Аваков прокомментировал задержание Мазура в угоду России. Фото: Ліга

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Россия в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований граждан Украины.

"РФ обвиняет нашего гражданина в том, что он якобы в 1994-2000 годах участвовал в составе вооруженного формирования в боевых столкновениях с федеральными силами на территории Чечни. В результате этого погибли и были тяжело травмированы несколько российских военнослужащих. В связи с приведенным фактом МВД Украины немедленно привлекло внимание Генерального секретариата Интерпола к очередной попытке Российской Федерации неправомерно использовать каналы и инструменты Интерпола для политически мотивированных преследований граждан Украины", - отметил Аваков, комментируя задержание польскими органами на пограничном пункте Ягодин-Дорогуск украинца Игоря Мазура, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По его словам, РФ нарушила статьи 2 и 3 Устава Интерпола, запрещающие необоснованное преследование, а также вмешательство в дела военного, политического, религиозного и расового характера.

Он добавил, что МВД привлекло внимание и компетентных органов Польской Республики к факту грубого нарушения россиянами Устава и Правил Интерпола, а также других норм международного законодательства.

"МВД выражает надежду на быстрое, объективное и законное рассмотрение ими этого дела, которое является полностью сфабрикованным в угоду Кремлю", - отметил Аваков.

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О задержании Мазура на границе сообщила ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она призвала МИД оказать максимальное содействие в освобождении Мазура, а представителей СМИ - помочь распространить информацию, чтобы "не допустить судилища и выдачи Игоря Мазура Российской Федерации".

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