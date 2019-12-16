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понедельник, 16 декабря 2019 14:14

Кремль прокомментировал поправки в Конституцию Украины касательно децентрализации

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Кремль прокомментировал поправки в Конституцию Украины касательно децентрализации
На поправки относительно децентрализации в Украине Кремль отреагировал почти сразу после того, как их опубликовали. ФОТО: eadaily.com

В Кремле считают необходимым проверить законопроект о децентрализации в Украине на соответствие минским соглашениям.

Заявил об этом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договоренностям и "формуле Штайнмайера", – сказал он.

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Текст закона об изменениях в Конституцию относительно децентрализации появился на сайте Верховной Рады сегодня, 16 декабря. В законопроекте нет прямых упоминаний об особом статусе Донбасса. Однако предложено разрешить Раде вводить особый правовой режим на территориях Украины без необходимости внесения изменений в Конституцию.

Децентрализация, которую предлагает команда Зеленского, является концепцией 2014 года. Новая власть задекларировала, что поддерживает ее. Согласно этой концепции, районы ликвидируют, их полномочия перейдут общинам. Префектура больше не будет исполнительным органом местного самоуправления. Областные и уездные советы будут иметь свои исполкомы.

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Комментарии

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