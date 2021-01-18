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понедельник, 18 января 2021 12:38

Кремль может использовать Украину в противостоянии с Америкой - Мартыненко

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Кремль может использовать Украину в противостоянии с Америкой - Мартыненко
Инаугурация Джозефа Байдена запланирована на 20 января. Фото: reuters

Статус-кво на Донбассе многих устраивает. Поэтому в ближайшее время ситуация там не изменится.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Есть серый анклав, отделенный от страны, солдаты почти не погибают (за время перемирия погибли пятеро украинских военных, 15 ранены. - Gazeta.ua). Мы начинаем привыкать к этому положению дел. Россия не имеет механизмов как-то изменить ситуацию на Донбассе без больших репутационных проблем. Да, они могут снова "разогнать" войну, но ни Европа, ни США, ни в самом Донбассе этого уже не воспримут. Война с Украиной непопулярна среди русского населения, как 2014-2015 годах. Российский телезритель не может больше слушать по телевизору об украинских карателях, а ждет фокуса на внутренних проблемах", - объясняет Александр Мартыненко.

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Но, по его словам, полностью заморозить войну, скорее всего, не удастся.

"Для Путина - это одна из фигур в его будущей шахматной партии с администрацией Байдена. Я не верю в крупные сделки с разменом Украины на уступки России в других странах мира, но тактически Кремль может этот фактор использовать", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

В конце августа 2020 году на Донбассе объявлено "всеобъемлющее перемирие".

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18
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