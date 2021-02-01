Кремль использует "Северный поток-2" для раскола западного мира

Михаил Гончар: Для Кремля уже не так важно будет газопровод достроен или нет. Фото: reuters

Санкции против Российской Федерации и их проектов инициировала не президентская администрация в США. А законодатели в Конгрессе. Что показывает двухпартийный и двухпалатный консенсус.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"Администрация Байдена может иметь свои подходы, но общее отношение, предполагаю, не изменит. Конгресс вряд ли пойдет на отмену санкций в отношении российского Северного потока-2. Их просмотр стал бы колоссальным ударом по имиджу США и по Байдену прежде всего. Нужно отдать должное тихой и незаметной украинского-американской работе в торпедировании "Северного потока" и тем, кто делает это с украинской стороны. Так же, как и польским усилиям в ЕС и принципиальной позиции Европарламента по противодействию ему", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путин уже не выражает оптимизма" - Северный поток-2 не имеет шансов

По его словам, российские маневры вокруг проекта продолжаться.

"Для Кремля уже не так важно, будет газопровод достроен или нет. Для России и Путина важно сохранять его как фактор раскола трансатлантического сообщества", - добавляет Михаил Гончар.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Компания Nord Stream 2 AG утверждает, что планирует завершить большие строительные работы 1-й из 2 ветвей российского газопровода в обход Украины в 1-й половине 2021, несмотря на санкции США.