"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин

"Путину нужны белорусские военные, чтобы усилить группировку, которая угрожает Киеву", - говорит Александр Хара. Фото: "Радио Свобода"

Президент России Владимир Путин хочет усилить группировку оккупационных войск на севере Украины за счет белорусской армии. Вероятно, именно поэтому в Москву полетел самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт-международник Александр Хара.

"У Путина сейчас есть две цели. Первая – затянуть Лукашенко в войну с Украиной. Хотя он уже в этой войне – потому что предоставил территорию для осуществления российской агрессии. Оттуда летят ракеты, самолеты, с территории Беларуси заходят российские наемники. Но Путину нужны белорусские военные, чтобы усилить группировку, которая угрожает Киеву", - говорит Хара.

Есть высокая вероятность, что в Беларуси начнется мобилизация, говорит эксперт.

"У Лукашенко нет других вариантов. Белорусское КГБ идеологический близнец русского, а военные – другое дело. Руководство войска зависит от Лукашенко, будут выполнять его приказы. А командирский состав и солдаты понимают, что это война против Украины. У нас в истории никогда не было, чтобы украинцы и белорусы воевали друг против друга. Большое количество белорусов будут отказываться идти воевать. Ибо это действительно будет братоубийственная война. Если кто-нибудь и уйдет, то мотивация у них будет низкая. Они понимают, что мы защищаем свое", - добавляет Хара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду

Белорусская армия еще менее боеспособна, чем российская, уточняет эксперт.

"А с русскими солдатами мы справляемся. Это будет большая ошибка Лукашенко, которая ускорит коллапс его режима", – говорит Хара.

Путин также может обсуждать с Лукашенко вопросы санкций, подчеркивает эксперт.

"Сейчас в России плохи дела. Уменьшились возможности финансирования режима Лукашенко. Они будут придумывать лазейки, как обходить санкции. Лукашенко ограничения для своей страны не может остановить. Потому что Москва разрешала Беларуси использовать свои ресурсы для реэкспорта. Это была единственная возможность Лукашенко держаться и снабжать работой предприятия. Его режим полностью зависит от российских денег", – добавляет Хара.

11 марта самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко улетел на переговоры с президентом страны-агрессора Российской Федерации Владимиром Путиным. Будут обсуждать, в частности, войну в Украине. 24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.