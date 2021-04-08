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четверг, 08 апреля 2021 01:46

Кремль боится США - Аслунд

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Кремль боится США - Аслунд
Кремль боится, что США начнут эффективно содействовать Украине. Фото: news.ru

Формат переговоров по урегулированию войны между Украиной и Россией должен включать Соединенные Штаты, потому что именно Вашингтона боится Москва.

"Президент уже Байден. Он прекрасно знает все дела. И рядом с ним люди, которые прекрасно владеют украинско-российской проблематикой и готовы работать", – заявил эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд в интервью "Гордону".

Он пояснил, что только Франции и Германии недостаточно.

По его мнению, Кремль боится, что США начнут эффективно содействовать Украине.

"Возле Байдена есть люди, которые весьма серьезно относятся к войне в Украине. Мои коллеги, (бывший посол США в России) Александр Вершбоу и (исполнительный директор Центра Байдена в Пенсильванском университете) Майкл Карпентер предложили, чтобы США объявляли новые санкции против РФ каждые шесть месяцев, если Россия ничего не будет делать. И Байден хочет эффективно противодействовать России. Я думаю, это также связано с военной мобилизацией сил РФ возле границ Украины", – подчеркнул Аслунд.

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Эксперт Atlantic Council добавил, что Вершбоу предложил пять разных форматов, но любой из них для эффективности должен включать США, однако Россия активно противится этому.

Напомним, что 7 апреля состоялось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы, созванном по инициативе Украины, однако конкретных договоренностей достигнуть не удалось.

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