"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 513
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 2754
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 927
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Легендарная "Ракета" с пассажирами поплыла в Канев - фото
Просмотров: 2700
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу
Просмотров: 1782
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
"Часовен поставили, и все закрыты. Молитесь под дверью". О чем говорят на горе Пикуй
Просмотров: 657
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
"Созванивались и извинялись за все, потому что вдруг умрем" - какая жизнь в оккупированном Донбассе
Просмотров: 900
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
Зеленский должен был свидетельствовать в "вагнергейте"
1 Просмотров: 288
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину
Просмотров: 270
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Марш-бросок и рукопашный бой - нацгвардейцы соревновались за право носить берет с отличием
Просмотров: 864
Фото
Все фото
3
11
5
47
5
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Школа на открытом воздухе, военный парад и гражданский полет в космос: лучшие фотографии прошедшего дня
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Украинцу в Беларуси грозит четыре года тюрьмы
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Депутатов Ивано-Франковска вакцинировали прямо на сессии горсовета
Видео
Все видео
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
Kyivstoner под смех журналистов из Челябинска звал Россию в Киев
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
Интервью
1/5
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 477
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 648
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1179
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 657
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 702
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 сентября 2021
Просмотров: 369
Сіроока дівчинка
У ранньому дитинстві в мене був приятель, сусідський хлопчик. Імені не називаю, бо ця історія делікатна. Ми гуляли в нашій хаті під столом, за ...
пятница, 17 сентября 2021 12:17

"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины

  Комментировать

Чиновники Николаевской районной госадминистрации замаскировали дыру в потолке флагом Украины.

Снимок опубликовал в Facebook местный журналист Олег Деренюга.

"Это фото сделали в кабинете Николаевской РГА. Флагом закрыли дыру в потолке. Так и живем", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера

На кадре видно, что кабинет нуждается в ремонте.

Автор: facebook.com/derenuga
  Николаевские чиновники закрыли дыру в потолке украинским флагом
Николаевские чиновники закрыли дыру в потолке украинским флагом
В Мариуполе будут судить подростка за то, что тот надругался над государственным флагом Украины.7 августа 2021 года 17-летний парень нашел флаг Украины в кустах недалеко от школы. Он решил сжечь его. Все записывал на видео.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Софи Лорен вышла замуж

Самое читаемое
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
В кружевном корсете: британская модель восхитила фанов горячими фото из Италии
6
 Просмотров: 8523
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
Подсказки дизайнеров, как стильно обставить квартиру
12
 Просмотров: 7443
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины
Популярная поза приносит наивысшее удовольствие для женщины Просмотров: 6444
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
Коломойский смотрел футбол в вип-ложе с Арахамией
8
 Просмотров: 5670
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США
Путин еще не понимает, что он проиграл войну против Украины - экс-посол США Просмотров: 5481
Общество
Гороскоп на 17 сентября: кто будет чувствовать себя настоящим счастливчиком
Гороскоп на 17 сентября: кто будет чувствовать себя настоящим счастливчиком
 Просмотров: 126
Covid-сертификат можно будет получить на портале "Дія": подробности
Covid-сертификат можно будет получить на портале "Дія": подробности Просмотров: 117
Когда начнут строить Музей Майдана. Назвали дату
Когда начнут строить Музей Майдана. Назвали дату
 Просмотров: 36
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
 Просмотров: 477
Софи Лорен вышла замуж
Софи Лорен вышла замуж
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
3
Ермак звонил Козаку касательно "вагнеровцев" - Лерос
3
Никифоров объяснил, что такое план трансформации от Зеленского
1
Ездил на передовую: рассказали о погибшем при взрыве автомобиля в Днепре
1
Как справиться с тревогой
1
Теракт в Днепре: что известно о погибшей
Голосов: 57118
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть