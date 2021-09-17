"Креативные" чиновники закрыли дыру в потолке флагом Украины

Чиновники Николаевской районной госадминистрации замаскировали дыру в потолке флагом Украины.

Снимок опубликовал в Facebook местный журналист Олег Деренюга.

"Это фото сделали в кабинете Николаевской РГА. Флагом закрыли дыру в потолке. Так и живем", - написал он.

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На кадре видно, что кабинет нуждается в ремонте.

Автор: facebook.com/derenuga Николаевские чиновники закрыли дыру в потолке украинским флагом

В Мариуполе будут судить подростка за то, что тот надругался над государственным флагом Украины.7 августа 2021 года 17-летний парень нашел флаг Украины в кустах недалеко от школы. Он решил сжечь его. Все записывал на видео.