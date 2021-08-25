Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера

В День флага Украины несовершеннолетние нарушители надругались над сине-желтым флагом. Фото: УНИАН

В ночь на 24 августа двое подростков сожгли государственный флаг Украины во дворе столичной многоэтажки.

Инцидент произошел за домом на ул. Радужной, 59-Б, сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.

"Местные жители вызвали полицию. По камерами видеонаблюдения удалось узнать двух 12-летних парней, которые это сделали", - говорится в посте.

Утром на месте преступления работали правоохранители. Они и нашли на дереве сожженный флаг. Детали рассказала жительница дома, рядом с которым это произошло.

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В Киеве мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины. Инцидент произошел у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха на ул. Михаила Грушевского. После акта вандализма, который зафиксировала камера, неизвестный бросил флаг на землю. Мужчину разыскали и задержали.