Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 423
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 351
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 909
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1125
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 11151
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1143
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1593
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 612
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 666
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 252
Фото
Все фото
4
8
3
3
4
Черкасские чиновники &quot;нагрели руки&quot; на опорной больнице
Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с &quot;московским&quot; автобусом
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство
Женщина выпала из окна высотки: подозревают убийство
Видео
Все видео
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
Во время парада в Киеве зритель поджег себя
12-летний парень впал в кому в детском лагере
12-летний парень впал в кому в детском лагере
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Скандальный экс-арбитр попал в крупное ДТП по вине нардепа
Интервью
1/5
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1296
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 234
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1278
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 279
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Федоров
Просмотров: 1791
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 августа 2021
Просмотров: 657
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
среда, 25 августа 2021 13:27

Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера

  Комментировать
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
В День флага Украины несовершеннолетние нарушители надругались над сине-желтым флагом. Фото: УНИАН

В ночь на 24 августа двое подростков сожгли государственный флаг Украины во дворе столичной многоэтажки.

Инцидент произошел за домом на ул. Радужной, 59-Б, сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.

"Местные жители вызвали полицию. По камерами видеонаблюдения удалось узнать двух 12-летних парней, которые это сделали", - говорится в посте.

Утром на месте преступления работали правоохранители. Они и нашли на дереве сожженный флаг. Детали рассказала жительница дома, рядом с которым это произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве подняли самый большой флаг Украины

В Киеве мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины. Инцидент произошел у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха на ул. Михаила Грушевского. После акта вандализма, который зафиксировала камера, неизвестный бросил флаг на землю. Мужчину разыскали и задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Группу протестующих отправили в психбольницу

Столицу освободили от оккупантов

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 1 Просмотров: 12708
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 11151
Деми Роуз снова зажгла сеть
Деми Роуз снова зажгла сеть
6
 Просмотров: 7164
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
6
 Просмотров: 4383
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3492
Происшествия
Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
Черкасские чиновники "нагрели руки" на опорной больнице
4
 Просмотров: 90
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
Выбивали окна, чтобы достать людей: новые подробности и фото аварии с "московским" автобусом
8
 Просмотров: 1413
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли на дне озера
3
 Просмотров: 675
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
Микроавтобус налетел на отбойник на трассе: фото смертельного ДТП
3
 Просмотров: 702
Украинец погиб на албанском курорте
Украинец погиб на албанском курорте Просмотров: 423
Больше всего комментируют
12
Порошенко облили зеленкой
1
Украина может учить других демократии и толерантности
1
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1
Сколько украинцев осталось в Афганистане
1
Зеленский раздал награды на Крымском саммите
Голосов: 247
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть