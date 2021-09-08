Подросток для соцсети сжег флаг Украины. Теперь ему грозит тюрьма

Парень сжег флаг и ему грозит тюрьма. Фото: РБК

В Мариуполе будут судить подростка за то, что тот надругался над государственным флагом Украины.

7 августа 2021 года 17-летний парень нашел флаг Украины в кустах недалеко от школы. Он решил сжечь его, а все, что происходило записывал на видео, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подросток решил опубликовать отснятый материал в соцсетях.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сейчас обвинительный акт в отношении подростка направлен в суд.

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