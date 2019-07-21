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воскресенье, 21 июля 2019 10:37

Кратковременные дожди и жара: какой будет погода в конце июля

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В день выборов, 21 июля, в Украине будет жарко. Со вторника прогнозируют очередное похолодание.

21 июля в Украине ожидают небольшой кратковременный дождь, днем ​​с грозами. Правда дождей не прогнозируют в восточных и большинства южных областей. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью +13-18 градусов, днем +​​25-30 градусов, на юге и Закарпатье до +33 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью 22 июля стоит ждать небольших кратковременных дождей, гроз в западных областях. 23 июля - на Левобережье и в южной части.

Автор: Укргідрометцентр
  Во время гроз в отдельных районах прогнозируют шквалы 15-20 м/с.
Во время гроз в отдельных районах прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Во время гроз в отдельных районах прогнозируют шквалы 15-20 м/с.

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Температура днем 22 июля будет держаться на уровне +23-28 градусов. На юге и востоке страны - +30-34 градусов. 23 июля прогнозируют снижение температуры на 3-6 градусов.

Кратковременные дожди пройдут 24-25 июля. Температура ночью будет держаться в пределах +12-18 градусов, днем ​​- +21-26 градусов.

Жара затянется до 9-10 августа. Начнет спадать во второй половине месяца. До конца лета будет +19-22 градусы и ниже, дождливо.

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Дата
21
июля

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