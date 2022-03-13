Красный Крест передал Украине мешки для тел российских военных

Красный крест откликнулся на просьбу Украины о мешках для трупов оккупантов. Фото: ВСУ Фото: ВСУ

Международная организация "Красный Крест" снабдила нашу страну мешками для тел российских солдат, количество которых растет с каждым днем.

Об этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала во время телемарафона "Украина 24".

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"Красный Крест предоставил нам крупную партию мешков. У нас самих достаточного количества не было", – пояснила Верещук в студии телеканала.

Киев был вынужден обратиться к России с запросом о вывозе останков оккупантов с украинской земли, но ответа так и не последовало.

Кабинет министров Украины определился, что делать с телами погибших российских оккупантов. Правительство одобрило соответствующее постановление 5 марта.