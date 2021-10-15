Красная зона: за соблюдением карантина следят противоковидные патрули

В городе за соблюдением карантинных ограничений следят 12 патрулей. Фото: Кorrespondent

В Херсоне на улицы вышли противоковидные патрули, которые следят за соблюдением требований красной зоны карантина.

Ситуация с Covid-19 в городе напряженная - местные больницы заполнены более чем на 95%, а херсонских пациентов госпитализируют в соседних районах. Об этом сообщает горсовет Херсона.

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"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований. Сейчас в городе работает 12 протиковидних патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы", - заявил и.о. заместитель мэра Роман Головня.

Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной ковид-вакцинации. В перечень внесут профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны.