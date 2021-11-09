Красная зона в Украине увеличивается на одну область

Черкасская область переходит в красную зону. Фото: Минздрав Украины

С полуночи 12 ноября на территории Черкасской области начинает действовать красный уровень эпидопасности.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 9 ноября, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Красный уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений.

"Запрещена работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и так далее. Ограничения не будут действовать, если 100 процентов работников и посетителей вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", - напомнил Немчинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В одной области от работы отстранили почти 1 тыс. невакцинированных педагогов

По состоянию на 9 ноября 17 областей находятся в красной зоне эпидемической опасности: Херсонская, Волынская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская и Киев. Риск "покраснеть" на этой неделе есть еще у трех регионов.